Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9147

Пароочиститель КТ-9147 — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, устройство отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Скребок для стекла используется для мойки окон, зеркал, кафеля. Струйная насадка подходит для чистки плинтусов. Нейлоновая и латунная щётки - для удаления стойких и особо стойких загрязнений. Широкая ворсовая - для очистки решётчатых поверхностей. Удлинительная трубка надевается на паровой пистолет, а с другой стороны к ней присоединяется струйная насадка, насадка для отпаривания или щетка для пола. Для увеличения длины трубки к первой удлинительной трубке присоединяется вторая. Она используется для отпаривания одежды и чистки обивки мягкой мебели. Рекомендуется надеть на насадку тряпку для отпаривания: при отпаривании в тряпку будет впитываться конденсат и загрязнения. Данная насадка предназначена для удаления грязи с напольных покрытий. В комплекте также идёт рамка для ковра, которая облегчает скольжение напольной щётки по ковру и предотвращает соскальзывание тряпки с щётки для пола. Паровой пистолет может использоваться без удлинительных трубок для очистки углов, плинтусов и других труднодоступных мест. Сопло парового пистолета сужено, поэтому оно создает мощную струю пара, способную своим напором выбить грязь из щелей и углублений. Кнопка «Вкл/Выкл» запускает нагрев бойлера и отключает устройство. Когда устройство включено- горит индикатор «Питание». Индикатор «Пар» загорается, когда бойлер нагрелся и пароочиститель готов к подаче пара и гаснет, когда давление пара в бойлере падает. В комплекте с пароочистителем идёт мерный стакан и воронка для удобного добавления воды в бойлер. Ёмкость составляет 1.6 л. На корпусе пароочистителя есть ручка для переноса.