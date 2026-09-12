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Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе

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Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 1
Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 2
Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 3
Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 4
Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 5
Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 6
Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 7
Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 1
  • Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 2
  • Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 3
  • Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 4
  • Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 5
  • Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 6
  • Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 7
  • Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666670
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Размеры в упаковке, см
38х34х11
Вес, кг.
1.6

Описание товара Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе

Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе предназначен для начинающих исследователей старше 8 лет и с его помощью можно проводить разнообразные исследования в проходящем свете. Микроскоп поможет рассматривать все без исключения предметы, пропускающие свет - срезы растений и тканей животных, структуры клеток, простейшие организмы, водоросли, бактерии, минералы и кристаллы.

Отзывы о товаре Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Описание
Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе предназначен для начинающих исследователей старше 8 лет и с его помощью можно проводить разнообразные исследования в проходящем свете. Микроскоп поможет рассматривать все без исключения предметы, пропускающие свет - срезы растений и тканей животных, структуры клеток, простейшие организмы, водоросли, бактерии, минералы и кристаллы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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