Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666670
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х34х11
Вес, кг.
1.6
Описание товара Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе
Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе предназначен для начинающих исследователей старше 8 лет и с его помощью можно проводить разнообразные исследования в проходящем свете. Микроскоп поможет рассматривать все без исключения предметы, пропускающие свет - срезы растений и тканей животных, структуры клеток, простейшие организмы, водоросли, бактерии, минералы и кристаллы.
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Микроскоп Микромед 100x-1200x в кейсе предназначен для начинающих исследователей старше 8 лет и с его помощью можно проводить разнообразные исследования в проходящем свете. Микроскоп поможет рассматривать все без исключения предметы, пропускающие свет - срезы растений и тканей животных, структуры клеток, простейшие организмы, водоросли, бактерии, минералы и кристаллы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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