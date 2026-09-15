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Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350

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Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 - фото 2
Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 - фото 3
Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 - фото 4
Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
замок электромагнитный
  • Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 - фото 1
  • Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 - фото 2
  • Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 - фото 3
  • Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 - фото 4
  • Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
2 810 руб.  6 266 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666440
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350
2 810 руб. -55%
6 266 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
замок электромагнитный
Индикатор состояния двери
да
Исполнение
внутреннее
Материал корпуса
металл
Питание
12В/24В
Размер якоря, мм
157.5х52х11
Сила удержания, кг
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
5

Описание товара Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350

Умные замки Falcon Eye представляют собой современное решение для обеспечения безопасности вашего дома или офиса. Эти устройства сочетают в себе передовые технологии и высокую надежность, предлагая вам удобство и уверенность в защите вашего имущества. Одной из ключевых характеристик умных замков Falcon Eye является наличие индикатора состояния двери, который позволяет вам быстро и легко проверить, закрыта ли дверь. Это обеспечивает дополнительный уровень контроля и спокойствия, особенно в ночное время или при длительном отсутствии. Сила удержания умных замков Falcon Eye составляет 350 кг, что гарантирует надежную фиксацию двери и препятствует любым попыткам несанкционированного доступа. Эта высокая прочность делает замки идеальными для использования в самых различных условиях, обеспечивая безопасность как в частных, так и в коммерческих помещениях. Кроме того, бренд Falcon Eye славится своим вниманием к деталям и качеству исполнения, что подтверждается долговечностью и стабильной работой их продукции. Выбирая умные замки от Falcon Eye, вы вкладываете в безопасность и технологичность, которые соответствуют современным стандартам защиты.

Отзывы о товаре Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
замок электромагнитный
Индикатор состояния двери
да
Исполнение
внутреннее
Материал корпуса
металл
Питание
12В/24В
Размер якоря, мм
157.5х52х11
Сила удержания, кг
350
Страна производитель
Китай
Описание
Умные замки Falcon Eye представляют собой современное решение для обеспечения безопасности вашего дома или офиса. Эти устройства сочетают в себе передовые технологии и высокую надежность, предлагая вам удобство и уверенность в защите вашего имущества. Одной из ключевых характеристик умных замков Falcon Eye является наличие индикатора состояния двери, который позволяет вам быстро и легко проверить, закрыта ли дверь. Это обеспечивает дополнительный уровень контроля и спокойствия, особенно в ночное время или при длительном отсутствии. Сила удержания умных замков Falcon Eye составляет 350 кг, что гарантирует надежную фиксацию двери и препятствует любым попыткам несанкционированного доступа. Эта высокая прочность делает замки идеальными для использования в самых различных условиях, обеспечивая безопасность как в частных, так и в коммерческих помещениях. Кроме того, бренд Falcon Eye славится своим вниманием к деталям и качеству исполнения, что подтверждается долговечностью и стабильной работой их продукции. Выбирая умные замки от Falcon Eye, вы вкладываете в безопасность и технологичность, которые соответствуют современным стандартам защиты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350 - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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