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Наручные часы Fossil BQ2540 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наручные часы Fossil BQ2540

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Наручные часы Fossil BQ2540 - фото 1
Наручные часы Fossil BQ2540 - фото 2
Наручные часы Fossil BQ2540 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наручные часы
Пол
мужской
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Механизм
кварц
Цвет циферблата
синий
Тип ремешка
браслет
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
  • Наручные часы Fossil BQ2540 - фото 1
  • Наручные часы Fossil BQ2540 - фото 2
  • Наручные часы Fossil BQ2540 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
8 000 руб.  15 000 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наручные часы Fossil BQ2540
8 000 руб. -47%
15 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fossil
Тип товара
Наручные часы
Пол
мужской
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Механизм
кварц
Подсветка
стрелок
Стекло
минеральное
Водозащита
WR30
Отображение времени
аналоговый
Отображение даты
число, день недели
Цвет циферблата
синий
Цифры
арабские
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
100

Описание товара Наручные часы Fossil BQ2540

Мужские наручные часы Fossil в круглом стальном корпусе. Текущее время в 24-х часовом формате, дата и день недели отображаются на отдельных циферблатах. Заводная головка с защитой. Браслет с раскладывающейся застежкой.

Отзывы о товаре Наручные часы Fossil BQ2540




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fossil
Тип товара
Наручные часы
Пол
мужской
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Механизм
кварц
Подсветка
стрелок
Стекло
минеральное
Водозащита
WR30
Отображение времени
аналоговый
Отображение даты
число, день недели
Развернуть
Цвет циферблата
синий
Цифры
арабские
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Страна производитель
США
Описание
Мужские наручные часы Fossil в круглом стальном корпусе. Текущее время в 24-х часовом формате, дата и день недели отображаются на отдельных циферблатах. Заводная головка с защитой. Браслет с раскладывающейся застежкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наручные часы Fossil BQ2540 - данный товар вы можете купить по цене 8000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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