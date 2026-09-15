Наручные часы Fossil BQ2540
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Характеристики
Тип товара
Наручные часы
Пол
мужской
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Механизм
кварц
Цвет циферблата
синий
Тип ремешка
браслет
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%8 000 руб. 15 000 руб.
В наличии
Код товара: 666312
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 000 руб. -47%
15 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наручные часы
Пол
мужской
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Механизм
кварц
Подсветка
стрелок
Стекло
минеральное
Водозащита
WR30
Отображение времени
аналоговый
Отображение даты
число, день недели
Цвет циферблата
синий
Цифры
арабские
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
100
Описание товара Наручные часы Fossil BQ2540
Мужские наручные часы Fossil в круглом стальном корпусе. Текущее время в 24-х часовом формате, дата и день недели отображаются на отдельных циферблатах. Заводная головка с защитой. Браслет с раскладывающейся застежкой.
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Бренд
Тип товара
Наручные часы
Пол
мужской
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Механизм
кварц
Подсветка
стрелок
Стекло
минеральное
Водозащита
WR30
Отображение времени
аналоговый
Отображение даты
число, день недели
Развернуть
Цвет циферблата
синий
Цифры
арабские
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Страна производитель
США
Мужские наручные часы Fossil в круглом стальном корпусе. Текущее время в 24-х часовом формате, дата и день недели отображаются на отдельных циферблатах. Заводная головка с защитой. Браслет с раскладывающейся застежкой.
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Наручные часы Fossil BQ2540 - данный товар вы можете купить по цене 8000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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