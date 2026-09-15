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5060149620960, Canned Heat, Hooker 'N Heat (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060149620960, Canned Heat, Hooker 'N Heat (Analogue) виниловая пластинка

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5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 1
5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 2
5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 3
5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 4
5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 5
5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 6
5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 7
5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 1
  • 5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 2
  • 5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 3
  • 5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 4
  • 5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 5
  • 5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 6
  • 5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 7
  • 5060149620960, Виниловая пластинка Canned Heat, Hooker &#039;N Heat (Analogue) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
5060149620960, Canned Heat, Hooker 'N Heat (Analogue) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060149620960, Canned Heat, Hooker 'N Heat (Analogue) виниловая пластинка

«Hooker n Heat» - двойной альбом, выпущенный блюзовым музыкантом Джоном Ли Хукером и группой Canned Heat в начале 1971 года. Это был последний студийный альбом с участием гармониста, гитариста и автора песен Алана Уилсона, который умер в сентябре 1970 года. Фотография на обложке альбома была сделана уже после смерти Уилсона, но его фото можно увидеть в рамке на стене позади Джона Ли Хукера. Гитарист Генри Вестин также отсутствовал на фотосессии. Человек, стоящий перед окном и заменяющий Генри, - менеджер группы Скип Тейлор. Внимательное изучение фотографии показало, что лицо Генри было позже добавлено художественным отделом. Вокалист Боб Хайт, хотя и изображен на обложке, на альбоме не поет. Это был первый из альбомов Хукера, попавший в чарты, достигнув 78 места в чартах Billboard. Хукер играет без сопровождения на первой стороне и в песне Alimonia Blues, на оставшейся второй стороне, а также в песнях The World Today и I Got My Eyes on You Хукеру аккомпанирует Уилсон на различных инструментах. На оставшейся части третьей стороны пластинки и на всей четвертой стороне с Хукером играет полный состав группы Canned Heat.

Отзывы о товаре 5060149620960, Canned Heat, Hooker 'N Heat (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
«Hooker n Heat» - двойной альбом, выпущенный блюзовым музыкантом Джоном Ли Хукером и группой Canned Heat в начале 1971 года. Это был последний студийный альбом с участием гармониста, гитариста и автора песен Алана Уилсона, который умер в сентябре 1970 года. Фотография на обложке альбома была сделана уже после смерти Уилсона, но его фото можно увидеть в рамке на стене позади Джона Ли Хукера. Гитарист Генри Вестин также отсутствовал на фотосессии. Человек, стоящий перед окном и заменяющий Генри, - менеджер группы Скип Тейлор. Внимательное изучение фотографии показало, что лицо Генри было позже добавлено художественным отделом. Вокалист Боб Хайт, хотя и изображен на обложке, на альбоме не поет. Это был первый из альбомов Хукера, попавший в чарты, достигнув 78 места в чартах Billboard. Хукер играет без сопровождения на первой стороне и в песне Alimonia Blues, на оставшейся второй стороне, а также в песнях The World Today и I Got My Eyes on You Хукеру аккомпанирует Уилсон на различных инструментах. На оставшейся части третьей стороны пластинки и на всей четвертой стороне с Хукером играет полный состав группы Canned Heat.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060149620960, Canned Heat, Hooker 'N Heat (Analogue) виниловая пластинка - купить по цене 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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