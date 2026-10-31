Top.Mail.Ru
Чайник электрический Philips HD9318/20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Philips HD9318/20

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Philips HD9318/20 - фото 1
Чайник электрический Philips HD9318/20 - фото 2
Чайник электрический Philips HD9318/20 - фото 3
Чайник электрический Philips HD9318/20 - фото 4
Чайник электрический Philips HD9318/20 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Philips HD9318/20 - фото 1
  • Чайник электрический Philips HD9318/20 - фото 2
  • Чайник электрический Philips HD9318/20 - фото 3
  • Чайник электрический Philips HD9318/20 - фото 4
  • Чайник электрический Philips HD9318/20 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Philips HD9318/20
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х16
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Philips HD9318/20

Данный товар является оригинальным, сертифицированным, с официальной гарантией от производителя 2 года и обслуживанием в авторизованных сервисных центрах. Новый пластиковый чайник Philips емкостью 1,7 л с функцией автоматического открытия крышки и индикатором поможет быстро приготовить любимый напиток. Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку. Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой. Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса. Удобный индикатор на боковой поверхности чайника позволяет следить за количеством воды. Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.

Отзывы о товаре Чайник электрический Philips HD9318/20




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Данный товар является оригинальным, сертифицированным, с официальной гарантией от производителя 2 года и обслуживанием в авторизованных сервисных центрах. Новый пластиковый чайник Philips емкостью 1,7 л с функцией автоматического открытия крышки и индикатором поможет быстро приготовить любимый напиток. Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку. Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой. Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса. Удобный индикатор на боковой поверхности чайника позволяет следить за количеством воды. Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Philips HD9318/20 - стоимость товара 2360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...