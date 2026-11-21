Чайник электрический Redmond RK-M172 1.7л. 2100Вт серебристый (корпус: нержавеющая сталь)
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
В наличии
Код товара: 219099
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.33
Описание товара Чайник электрический Redmond RK-M172 1.7л. 2100Вт серебристый (корпус: нержавеющая сталь)
Электрический чайник REDMOND RK-M172 – стильный чайник в стиле хай-тек с системой защиты от накипи. Чайник RK-M172 снабжен надежно защищенным от попадания воды дисковым нагревательным элементом. Для очистки воды от накипи, которая может образоваться на стенках прибора, на носике установлен съемный фильтр. Вы можете быть уверены, что накипь не попадет вам в кружку с чаем или кофе. При длительном использовании фильтр можно легко снять с чайника и промыть в воде. Максимальное количество воды, которое можно наливать в чайник RK-M172 – 1,7 литра. Это идеальный объем для большой семьи.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Электрический чайник REDMOND RK-M172 – стильный чайник в стиле хай-тек с системой защиты от накипи. Чайник RK-M172 снабжен надежно защищенным от попадания воды дисковым нагревательным элементом. Для очистки воды от накипи, которая может образоваться на стенках прибора, на носике установлен съемный фильтр. Вы можете быть уверены, что накипь не попадет вам в кружку с чаем или кофе. При длительном использовании фильтр можно легко снять с чайника и промыть в воде. Максимальное количество воды, которое можно наливать в чайник RK-M172 – 1,7 литра. Это идеальный объем для большой семьи.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Redmond RK-M172 1.7л. 2100Вт серебристый (корпус: нержавеющая сталь) - купить по цене 3130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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