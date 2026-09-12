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Бак расширительный Джилекс 18 литров купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бак расширительный Джилекс 18 литров

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Бак расширительный Джилекс 18 литров - фото 1
Бак расширительный Джилекс 18 литров - фото 2
Бак расширительный Джилекс 18 литров - фото 3
Бак расширительный Джилекс 18 литров - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Баки
  • Бак расширительный Джилекс 18 литров - фото 1
  • Бак расширительный Джилекс 18 литров - фото 2
  • Бак расширительный Джилекс 18 литров - фото 3
  • Бак расширительный Джилекс 18 литров - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664397
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Баки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х27
Вес, кг.
4.7

Описание товара Бак расширительный Джилекс 18 литров

Расширительный бак Джилекс 7818 используется для компенсации температурного расширения в системе и стабилизации давления. Бак выполнен из углеродистой стали с пластмассовым колпачком и резиновой мембраной внутри. Оснащен резьбовым штуцером. Резиновая мембрана имеет ступенчатую расширяющуюся форму.

Отзывы о товаре Бак расширительный Джилекс 18 литров




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Баки
Страна производитель
Китай
Описание
Расширительный бак Джилекс 7818 используется для компенсации температурного расширения в системе и стабилизации давления. Бак выполнен из углеродистой стали с пластмассовым колпачком и резиновой мембраной внутри. Оснащен резьбовым штуцером. Резиновая мембрана имеет ступенчатую расширяющуюся форму.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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