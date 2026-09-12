Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662352
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Описание товара Грузовик большой Нордпласт "Строитель" 37 см
Игрушка от бренда Нордпласт Грузовик Строитель 147 несомненно понравится вашему ребенку. Пластмассовые игрушки Строительной серии заслужили свою популярность своим сходством с настоящим транспортом как по внешнему виду, так и по функциональности. Яркая расцветка машинок и тракторов транспортной серии способствует полету фантазии ребенка, и игры становятся разнообразнее и интереснее. Устойчивые рельефные колеса и крепкий кузов позволяют выдержать достаточную нагрузку и перевезти игрушки или стройматериалы в пункт назначения. Кузов поднимается и опускается, колеса крутятся. Машинка знакомит ребенка с различными видами техники, их особенностями и принципом действия, развивают мелкую моторику, воображение.
Игрушка от бренда Нордпласт Грузовик Строитель 147 несомненно понравится вашему ребенку. Пластмассовые игрушки Строительной серии заслужили свою популярность своим сходством с настоящим транспортом как по внешнему виду, так и по функциональности. Яркая расцветка машинок и тракторов транспортной серии способствует полету фантазии ребенка, и игры становятся разнообразнее и интереснее. Устойчивые рельефные колеса и крепкий кузов позволяют выдержать достаточную нагрузку и перевезти игрушки или стройматериалы в пункт назначения. Кузов поднимается и опускается, колеса крутятся. Машинка знакомит ребенка с различными видами техники, их особенностями и принципом действия, развивают мелкую моторику, воображение.
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