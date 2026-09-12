371002 Набор для выжигания Маленький кораблик
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Характеристики
Описание товара 371002 Набор для выжигания Маленький кораблик
Набор для творчества Фантазёр Набор для выжигания Маленький кораблик 371002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор для выжигания это современный выжигательный аппарат со сменными насадками. Данный набор для творчества развивает мелкую моторику, пространственное мышление, воображение, творческие способности и внимание. С помощью прибора для выжигания, у Вас есть возможность создавать красивые, интересные рисунки на деревянной поверхности. В набор входят две фанерки, одна с нанесенным контуром рисунка (портрет волка на фоне холмов), а вторая пустая, для самостоятельного нанесения рисунка. Вам достаточно будет нанести рисунок на поверхность, выбрать нужную насадку и начать выжигать. Используя различные насадки, наклоняя поверхность под различным углом, можно добиться того, что Ваш рисунок станет более объемным, а тонировка сделает картину более выразительной, подчеркнет фактуру дерева. Готовую картинку можно раскрасить цветными карандашами, фломастерами или акриловыми красками. Покройте готовую работу лаком, он придаст работе законченный вид. (Лак в набор не входит).
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