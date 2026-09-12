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Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661817
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гончарный круг с электрическим мотором, настоящая голубая глина, скульптурный стек, руководство по изготовлению двух вазочек, упаковка
Особенности
готовые глиняные изделия можно обжигать в печи
Дополнительно
вес глины 1000 г
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
150
Описание товара 217001 Гончар Вазы/8
Набор для творчества Фантазёр Гончар Вазы/8 217001 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Необычайно увлекателен и познавателен процесс изготовления керамических изделий при помощи гончарного круга. Самая настоящая глина и компактный гончарный круг создают удивительно интересный процесс и дают великолепный результат. Вазы, горшки, подсвечники и многое другое, что подскажет Ваша фантазия, можно слепить и раскрасить. Эти образцы гончарного искусства будут служить предметом гордости Вашего ребенка, займут его интересным делом, развлекут и пробудят интерес к истории и народным промыслам.
гончарный круг с электрическим мотором, настоящая голубая глина, скульптурный стек, руководство по изготовлению двух вазочек, упаковка
Особенности
готовые глиняные изделия можно обжигать в печи
Дополнительно
вес глины 1000 г
Страна производитель
Россия
Описание
Набор для творчества Фантазёр Гончар Вазы/8 217001 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Необычайно увлекателен и познавателен процесс изготовления керамических изделий при помощи гончарного круга. Самая настоящая глина и компактный гончарный круг создают удивительно интересный процесс и дают великолепный результат. Вазы, горшки, подсвечники и многое другое, что подскажет Ваша фантазия, можно слепить и раскрасить. Эти образцы гончарного искусства будут служить предметом гордости Вашего ребенка, займут его интересным делом, развлекут и пробудят интерес к истории и народным промыслам.
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