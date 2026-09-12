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Штопор электрический Garlyn WI-05 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штопор электрический Garlyn WI-05

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Штопор электрический Garlyn WI-05 - фото 1
Штопор электрический Garlyn WI-05 - фото 2
Штопор электрический Garlyn WI-05 - фото 3
Штопор электрический Garlyn WI-05 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штопор
  • Штопор электрический Garlyn WI-05 - фото 1
  • Штопор электрический Garlyn WI-05 - фото 2
  • Штопор электрический Garlyn WI-05 - фото 3
  • Штопор электрический Garlyn WI-05 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660401
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Штопор
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Штопор электрический Garlyn WI-05

Электрический штопор Garlyn WI-05 работает от 4-х батареек типа AA или встроенного аккумулятора емкостью 700 мАч, что обеспечивает длительную эксплуатацию и простоту в использовании. На одном заряде штопор способен открыть до 100 бутылок. Время зарядки составляет 2 часа. Удобная подсветка делает процесс открывания бутылок более приятным и позволяет визуально контролировать его даже в слабоосвещенных помещениях. Штопор Garlyn WI-05 подходит для большинства бутылок с максимальным диаметром горлышка 35 мм.

Отзывы о товаре Штопор электрический Garlyn WI-05




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Штопор
Описание
Электрический штопор Garlyn WI-05 работает от 4-х батареек типа AA или встроенного аккумулятора емкостью 700 мАч, что обеспечивает длительную эксплуатацию и простоту в использовании. На одном заряде штопор способен открыть до 100 бутылок. Время зарядки составляет 2 часа. Удобная подсветка делает процесс открывания бутылок более приятным и позволяет визуально контролировать его даже в слабоосвещенных помещениях. Штопор Garlyn WI-05 подходит для большинства бутылок с максимальным диаметром горлышка 35 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штопор электрический Garlyn WI-05 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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