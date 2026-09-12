Штопор электрический Garlyn WI-05
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штопор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660401
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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Штопор
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1
Описание товара Штопор электрический Garlyn WI-05
Электрический штопор Garlyn WI-05 работает от 4-х батареек типа AA или встроенного аккумулятора емкостью 700 мАч, что обеспечивает длительную эксплуатацию и простоту в использовании. На одном заряде штопор способен открыть до 100 бутылок. Время зарядки составляет 2 часа. Удобная подсветка делает процесс открывания бутылок более приятным и позволяет визуально контролировать его даже в слабоосвещенных помещениях. Штопор Garlyn WI-05 подходит для большинства бутылок с максимальным диаметром горлышка 35 мм.
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Бренд
Garlyn
Тип товара
Штопор
Электрический штопор Garlyn WI-05 работает от 4-х батареек типа AA или встроенного аккумулятора емкостью 700 мАч, что обеспечивает длительную эксплуатацию и простоту в использовании. На одном заряде штопор способен открыть до 100 бутылок. Время зарядки составляет 2 часа. Удобная подсветка делает процесс открывания бутылок более приятным и позволяет визуально контролировать его даже в слабоосвещенных помещениях. Штопор Garlyn WI-05 подходит для большинства бутылок с максимальным диаметром горлышка 35 мм.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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