Наручные часы Q&Q QC07-001
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Характеристики
Описание товара Наручные часы Q&Q QC07-001
Женские наручные часы Q&Q представляют собой идеальное сочетание элегантности и функциональности, созданное для современных женщин, которые ценят стиль и надежность. Эти часы оснащены высокоточным кварцевым механизмом, который обеспечивает бесперебойную и точную работу, а также длительный срок службы. Часы заключены в прочный корпус с круглой формой, который обрамляет сияющий циферблат с аналоговым отображением времени. Минеральное стекло защищает циферблат от царапин и повреждений, обеспечивая долговечность и безупречный внешний вид. Изюминкой дизайна являются изысканные стразы, которые добавляют нотку роскоши и блеска. Браслет из нержавеющей стали с PVD покрытием не только прочен и устойчив к коррозии, но и придаёт часам современных оттенок. Водозащита уровня WR30 позволяет не беспокоиться во время дождя или случайных брызг. Произведенные всемирно признанным японским брендом Q&Q, эти наручные часы отражают высокий уровень качества и внимания к деталям, что делает их идеальным выбором для тех, кто ищет гармонию между классикой и модными тенденциями.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Смотрите также: Женские наручные часы, Часы мужские наручные, до 5000 рублей, до 10000 рублей, до 15000 рублей
Теги товара: водонепроницаемые
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