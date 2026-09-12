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Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi

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Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 1
Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 2
Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 3
Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 4
Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 5
Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 6
Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 7
Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 8
Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 9
Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 10
Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 1
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 2
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 3
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 4
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 5
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 6
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 7
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 8
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 9
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 10
  • Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659875
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
136

Описание товара Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi

Компактный складной нож для широкого спектра работ. Оснащен высокоуглеродистым нержавеющим лезвием и алюминиевой рукояткой.



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Отзывы о товаре Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный складной нож для широкого спектра работ. Оснащен высокоуглеродистым нержавеющим лезвием и алюминиевой рукояткой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Многофункциональный нож RFK25T 5132005328 Ryobi - стоимость товара 1820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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