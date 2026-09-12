Сучкорез штанговый RPP750S 5133002228 Ryobi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
электричекий
Тип лезвий
высоторез
Материал лезвия
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659842
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
2700
Назначение
универсальный
Тип привода
электричекий
Тип лезвий
высоторез
Материал лезвия
металл
Материал рукояток
металл
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х20х14
Вес, кг.
5.07
Описание товара Сучкорез штанговый RPP750S 5133002228 Ryobi
Штанговый сучкорез Ryobi RPP750S 5133002228 существенно облегчает уход за плодовыми деревьями. Снабжен электрическим двигателем мощностью 750 Вт. Удлиняющаяся штанга позволяет резать ветки на значительной высоте. Надежный хват рукоятки обеспечивает обрезиненное покрытие GripZone. В комплект входит плечевой ремень, который способствует безопасной удобной работе. Модель отличается экологичностью, небольшим весом и низким уровнем шума.
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
2700
Назначение
универсальный
Тип привода
электричекий
Тип лезвий
высоторез
Материал лезвия
металл
Материал рукояток
металл
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
20
Страна производитель
Китай
Штанговый сучкорез Ryobi RPP750S 5133002228 существенно облегчает уход за плодовыми деревьями. Снабжен электрическим двигателем мощностью 750 Вт. Удлиняющаяся штанга позволяет резать ветки на значительной высоте. Надежный хват рукоятки обеспечивает обрезиненное покрытие GripZone. В комплект входит плечевой ремень, который способствует безопасной удобной работе. Модель отличается экологичностью, небольшим весом и низким уровнем шума.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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