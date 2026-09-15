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Уцененный товар Гамак Greenhouse 20DN01 отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 658025
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Уцененный товар Гамак Greenhouse 20DN01 отличное состояние, 658025

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Гамак Greenhouse 20DN01 отличное состояние - фото 1
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Гамак Greenhouse 20DN01 отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гамак
Причина уценки
витринный образец, отсутствуют крепления;
Материал
нейлон/дерево
Цвет
разноцветный
  • Гамак Greenhouse 20DN01 отличное состояние - фото 1
  • Гамак Greenhouse 20DN01 отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
300 руб.  1 000 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гамак Greenhouse 20DN01 отличное состояние
300 руб. -70%
1 000 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Greenhouse
Тип товара
Гамак
Причина уценки
витринный образец, отсутствуют крепления;
Ширина, см
90
Материал
нейлон/дерево
Цвет
разноцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
1

Описание товара Уцененный товар Гамак Greenhouse 20DN01 отличное состояние

Гамак Greenhouse 20DN01
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: гамак
Причина уценки: витринный образец, отсутствуют крепления;

Отзывы о товаре Уцененный товар Гамак Greenhouse 20DN01 отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Greenhouse
Тип товара
Гамак
Причина уценки
витринный образец, отсутствуют крепления;
Ширина, см
90
Материал
нейлон/дерево
Цвет
разноцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Гамак Greenhouse 20DN01
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: гамак
Причина уценки: витринный образец, отсутствуют крепления;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Гамак Greenhouse 20DN01 отличное состояние - по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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