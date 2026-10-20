Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002)
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 656837
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
660 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х10х2
Вес, г.
77
Описание товара Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002)
Baseus Magnetic Case - это серия элегантных кейсов Baseus. Продукция этой линейки отличается безупречным внешним видом и высоким комфортом использования. При изготовлении корпуса использован качественный поликарбонат. Это материал, который отличается стабильностью размеров, высокой жесткостью и неизменной формой при высоких температурах. Его достоинства были полностью использованы в конструкции этого корпуса. Чехол защищает корпус телефона от царапин и в случае падения устройства на землю поглощает большую часть энергии удара. Это сводит к минимуму возможность повреждения телефона и значительно продлевает срок его службы.
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Baseus Magnetic Case - это серия элегантных кейсов Baseus. Продукция этой линейки отличается безупречным внешним видом и высоким комфортом использования. При изготовлении корпуса использован качественный поликарбонат. Это материал, который отличается стабильностью размеров, высокой жесткостью и неизменной формой при высоких температурах. Его достоинства были полностью использованы в конструкции этого корпуса. Чехол защищает корпус телефона от царапин и в случае падения устройства на землю поглощает большую часть энергии удара. Это сводит к минимуму возможность повреждения телефона и значительно продлевает срок его службы.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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