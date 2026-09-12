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Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo

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Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 1
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 2
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 3
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Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 7
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 8
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 9
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 10
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 11
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 12
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 13
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 14
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 15
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 16
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 17
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 18
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 19
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 20
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 21
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 22
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 23
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 24
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 25
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 26
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Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 30
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 31
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Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 34
Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Количество осей стабилизации
3
Крепление
для цифровых камер
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 1
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 2
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 3
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 4
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 5
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 6
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 7
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 8
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 9
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 10
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 11
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 12
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 13
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 14
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 15
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 16
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 17
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 18
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 19
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 20
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 21
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 22
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 23
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 24
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 25
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 26
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 27
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 28
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 29
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 30
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 31
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 32
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 33
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 34
  • Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655199
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Габаритные размеры, см
34х28х7
Аккумулятор
Li-Ion
Диапазон вращения, градусы
360
Количество осей стабилизации
3
Крепление
для цифровых камер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х18
Вес, кг.
3.5

Описание товара Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo

Zhiyun представляет мощный стабилизатор Crane 4 для фото-, видео- и кинокамер. Он ориентирован на видеографов и операторов, которым нужен надежный профессиональный инструмент и сочетает в себе небольшой вес, исключительно стабильное удержание техники и высокую грузоподъемность, позволяя расширять границы творчества

Отзывы о товаре Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Габаритные размеры, см
34х28х7
Аккумулятор
Li-Ion
Диапазон вращения, градусы
360
Количество осей стабилизации
3
Крепление
для цифровых камер
Страна производитель
Китай
Описание
Zhiyun представляет мощный стабилизатор Crane 4 для фото-, видео- и кинокамер. Он ориентирован на видеографов и операторов, которым нужен надежный профессиональный инструмент и сочетает в себе небольшой вес, исключительно стабильное удержание техники и высокую грузоподъемность, позволяя расширять границы творчества
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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