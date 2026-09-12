Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo
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Характеристики
Тип товара
электрический
Количество осей стабилизации
3
Крепление
для цифровых камер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655199
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Характеристики
Бренд
Тип товара
электрический
Габаритные размеры, см
34х28х7
Аккумулятор
Li-Ion
Диапазон вращения, градусы
360
Количество осей стабилизации
3
Крепление
для цифровых камер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х18
Вес, кг.
3.5
Описание товара Стабилизатор для фотоаппарата Zhiyun Crane 4 Combo
Zhiyun представляет мощный стабилизатор Crane 4 для фото-, видео- и кинокамер. Он ориентирован на видеографов и операторов, которым нужен надежный профессиональный инструмент и сочетает в себе небольшой вес, исключительно стабильное удержание техники и высокую грузоподъемность, позволяя расширять границы творчества
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
электрический
Габаритные размеры, см
34х28х7
Аккумулятор
Li-Ion
Диапазон вращения, градусы
360
Количество осей стабилизации
3
Крепление
для цифровых камер
Страна производитель
Китай
Zhiyun представляет мощный стабилизатор Crane 4 для фото-, видео- и кинокамер. Он ориентирован на видеографов и операторов, которым нужен надежный профессиональный инструмент и сочетает в себе небольшой вес, исключительно стабильное удержание техники и высокую грузоподъемность, позволяя расширять границы творчества
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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