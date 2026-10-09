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Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA

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Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA - фото 2
Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA - фото 3
Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA - фото 1
  • Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA - фото 2
  • Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA - фото 3
  • Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654349
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
750

Описание товара Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA

Мышь HyperX Pulsefire Haste 2 создан для геймеров, которые не могут позволить себе терять ни миллисекунды и хотят свободы беспроводного подключения. Этот сиквел имеет прочную верхнюю часть корпуса и сохраняет вес 61 г и 100-часовое время автономной работы оригинального Pulsefire Haste, но с некоторыми улучшениями. Pulsefire Haste 2 Wireless имеет двухрежимное беспроводное соединение, позволяющее переключаться между беспроводным соединением 2,4 ГГц и соединением Bluetooth, а также кабель для зарядки, чтобы вы могли заряжать мышь, используя проводной режим.

Отзывы о товаре Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA




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Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь HyperX Pulsefire Haste 2 создан для геймеров, которые не могут позволить себе терять ни миллисекунды и хотят свободы беспроводного подключения. Этот сиквел имеет прочную верхнюю часть корпуса и сохраняет вес 61 г и 100-часовое время автономной работы оригинального Pulsefire Haste, но с некоторыми улучшениями. Pulsefire Haste 2 Wireless имеет двухрежимное беспроводное соединение, позволяющее переключаться между беспроводным соединением 2,4 ГГц и соединением Bluetooth, а также кабель для зарядки, чтобы вы могли заряжать мышь, используя проводной режим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0B0AA - стоимость товара 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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