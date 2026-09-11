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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653961
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Описание товара Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDEC4BE AAA 800 4шт+кейс
Аккумуляторные батарейки PANASONIC Eneloop BK-4MCDE 800 mAh - сочетание высокой емкости и большого количества циклов заряд/разряд. В соответствии с Европейским регламентом, на аккумуляторе указывается минимальная емкость согласно отраслевым тестам производительности. Даже после 10 лет хранения, аккумуляторы eneloop сохраняют до 70% изначального заряда. После зарядки их можно убрать и достать тогда, когда они снова понадобятся. Мизинчиковые аккумуляторные батарейки PANASONIC Eneloop могут быть перезаряжены до 2100 раз без потери емкости. Фактически 1 аккумулятор заменяет 2100 обычных батареек. Продолжительность работы eneloop значительно эффективнее по сравнению с обычными щелочными батарейками. Игрушки и девайсы будут работать дольше. Аккумуляторы R03 подходят для большинства устройств - от игрушек и фотовспышек до телефонов и фонарей. Вне зависимости от того насколько заряжен eneloop, аккумулятор можно дозарядить в любое время. Это не повлияет на показатели емкости в дальнейшем. Аккумуляторы стабильно работают даже при низкой температуре до -20 градусов. В комплекте идет футляр для батареек.
Аккумуляторные батарейки PANASONIC Eneloop BK-4MCDE 800 mAh - сочетание высокой емкости и большого количества циклов заряд/разряд. В соответствии с Европейским регламентом, на аккумуляторе указывается минимальная емкость согласно отраслевым тестам производительности. Даже после 10 лет хранения, аккумуляторы eneloop сохраняют до 70% изначального заряда. После зарядки их можно убрать и достать тогда, когда они снова понадобятся. Мизинчиковые аккумуляторные батарейки PANASONIC Eneloop могут быть перезаряжены до 2100 раз без потери емкости. Фактически 1 аккумулятор заменяет 2100 обычных батареек. Продолжительность работы eneloop значительно эффективнее по сравнению с обычными щелочными батарейками. Игрушки и девайсы будут работать дольше. Аккумуляторы R03 подходят для большинства устройств - от игрушек и фотовспышек до телефонов и фонарей. Вне зависимости от того насколько заряжен eneloop, аккумулятор можно дозарядить в любое время. Это не повлияет на показатели емкости в дальнейшем. Аккумуляторы стабильно работают даже при низкой температуре до -20 градусов. В комплекте идет футляр для батареек.
Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDEC4BE AAA 800 4шт+кейс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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