Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
220
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
53
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653869
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
220
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х11х11
Вес, кг.
2
Описание товара Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP
Артикул № 1023743 Falcon Eyes R-Line 515 3DP – профессиональный штатив со съемной видеоголовкой, рассчитан для использования с цифровыми камерами весом до 5 кг. Подходит для большинства видов съемок – макросъемка, портретная съемка, трэвел-фотография и других.
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Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
220
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
53
Страна производитель
Китай
Артикул № 1023743 Falcon Eyes R-Line 515 3DP – профессиональный штатив со съемной видеоголовкой, рассчитан для использования с цифровыми камерами весом до 5 кг. Подходит для большинства видов съемок – макросъемка, портретная съемка, трэвел-фотография и других.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - по цене 9440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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