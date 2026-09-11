Умный дверной замок AQARA G4 (SVD-KIT1)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%14 200 руб. 24 708 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652626
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х8
Вес, кг.
6
Описание товара Умный дверной замок AQARA G4 (SVD-KIT1)
Умный дверной замок AQARA G4 (SVD-KIT1)
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Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Умный дверной замок AQARA G4 (SVD-KIT1)
Смотрите также: Датчики для умного дома, Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
Смотрите также: Датчики для умного дома, Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
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