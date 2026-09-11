Top.Mail.Ru
Саундбар Yamaha SR-C20A Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Саундбар Yamaha SR-C20A Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 1
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 2
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 3
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 4
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 5
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 6
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 7
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 8
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 9
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 10
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 11
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 12
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 13
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 14
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 15
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 16
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 17
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 18
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 19
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 20
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 21
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 22
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 23
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 24
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 25
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 1
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 2
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 3
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 4
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 5
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 6
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 7
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 8
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 9
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 10
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 11
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 12
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 13
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 14
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 15
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 16
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 17
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 18
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 19
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 20
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 21
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 22
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 23
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 24
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 25
  • Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651388
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Yamaha
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
5.5

Описание товара Саундбар Yamaha SR-C20A Black

Саундбар Yamaha SR-C20A черного цвета представляет собой компактное, но невероятно мощное и функциональное устройство для воспроизведения чистого звука. Он выполнен в виде звуковой панели мощностью 100 Вт со встроенным сабвуфером. Наличие в конструкции саундбара декодеров Dolby Digital, Dolby Pro Logic II обеспечивает создание объемного звучания и эффекта полного погружения. Для этого саундбар можно разместить под телевизором или закрепить на стене. А его настройка и управление осуществляются при помощи специального приложения на смартфоне или с пульта ДУ. Для подключения саундбара Yamaha SR-C20A предусмотрены на его корпусе разъемы AUX, S/PDIF (оптический) и HDMI. Также имеется встроенный интерфейс Bluetooth. Особенностью саундбара является наличие игрового звукового режима, при котором воспроизводится каждый звук из игры: от тихого шепота до мощного взрыва. А поддерживаемая технология ClearVoice повышает четкость диалогов при просмотре фильмов или передач. Компактные размеры саундбара делают его удобным для размещения практически в любом месте комнаты.

Отзывы о товаре Саундбар Yamaha SR-C20A Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Yamaha
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар Yamaha SR-C20A черного цвета представляет собой компактное, но невероятно мощное и функциональное устройство для воспроизведения чистого звука. Он выполнен в виде звуковой панели мощностью 100 Вт со встроенным сабвуфером. Наличие в конструкции саундбара декодеров Dolby Digital, Dolby Pro Logic II обеспечивает создание объемного звучания и эффекта полного погружения. Для этого саундбар можно разместить под телевизором или закрепить на стене. А его настройка и управление осуществляются при помощи специального приложения на смартфоне или с пульта ДУ. Для подключения саундбара Yamaha SR-C20A предусмотрены на его корпусе разъемы AUX, S/PDIF (оптический) и HDMI. Также имеется встроенный интерфейс Bluetooth. Особенностью саундбара является наличие игрового звукового режима, при котором воспроизводится каждый звук из игры: от тихого шепота до мощного взрыва. А поддерживаемая технология ClearVoice повышает четкость диалогов при просмотре фильмов или передач. Компактные размеры саундбара делают его удобным для размещения практически в любом месте комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...