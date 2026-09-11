Саундбар Yamaha SR-C20A Black

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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651388
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Саундбар Yamaha SR-C20A черного цвета представляет собой компактное, но невероятно мощное и функциональное устройство для воспроизведения чистого звука. Он выполнен в виде звуковой панели мощностью 100 Вт со встроенным сабвуфером. Наличие в конструкции саундбара декодеров Dolby Digital, Dolby Pro Logic II обеспечивает создание объемного звучания и эффекта полного погружения. Для этого саундбар можно разместить под телевизором или закрепить на стене. А его настройка и управление осуществляются при помощи специального приложения на смартфоне или с пульта ДУ. Для подключения саундбара Yamaha SR-C20A предусмотрены на его корпусе разъемы AUX, S/PDIF (оптический) и HDMI. Также имеется встроенный интерфейс Bluetooth. Особенностью саундбара является наличие игрового звукового режима, при котором воспроизводится каждый звук из игры: от тихого шепота до мощного взрыва. А поддерживаемая технология ClearVoice повышает четкость диалогов при просмотре фильмов или передач. Компактные размеры саундбара делают его удобным для размещения практически в любом месте комнаты.
Саундбар Yamaha SR-C20A черного цвета представляет собой компактное, но невероятно мощное и функциональное устройство для воспроизведения чистого звука. Он выполнен в виде звуковой панели мощностью 100 Вт со встроенным сабвуфером. Наличие в конструкции саундбара декодеров Dolby Digital, Dolby Pro Logic II обеспечивает создание объемного звучания и эффекта полного погружения. Для этого саундбар можно разместить под телевизором или закрепить на стене. А его настройка и управление осуществляются при помощи специального приложения на смартфоне или с пульта ДУ. Для подключения саундбара Yamaha SR-C20A предусмотрены на его корпусе разъемы AUX, S/PDIF (оптический) и HDMI. Также имеется встроенный интерфейс Bluetooth. Особенностью саундбара является наличие игрового звукового режима, при котором воспроизводится каждый звук из игры: от тихого шепота до мощного взрыва. А поддерживаемая технология ClearVoice повышает четкость диалогов при просмотре фильмов или передач. Компактные размеры саундбара делают его удобным для размещения практически в любом месте комнаты.
Саундбар Yamaha SR-C20A Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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