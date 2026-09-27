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Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46)

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Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 1
Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 2
Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 3
Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 4
Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 5
Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 6
Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
  • Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 1
  • Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 2
  • Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 3
  • Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 4
  • Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 5
  • Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 6
  • Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650967
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46)
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
совместимость с ОС Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2000, MAC OS X, Linux
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46)

Меньше времени на ожидание, больше — на дело. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с2 вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела. Доступная цена и удобство использования. Надежное хранение данных не требует больших затрат благодаря флэш-накопителю SanDisk Ultra Curve. Надежная защита конфиденциальных файлов. Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету. Случайно удалили файлы? Это не проблема.



Теги товара: 256 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
совместимость с ОС Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2000, MAC OS X, Linux
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Описание
Меньше времени на ожидание, больше — на дело. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с2 вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела. Доступная цена и удобство использования. Надежное хранение данных не требует больших затрат благодаря флэш-накопителю SanDisk Ultra Curve. Надежная защита конфиденциальных файлов. Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету. Случайно удалили файлы? Это не проблема.


Теги товара: 256 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - этот товар вы можете купить по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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