Мобильный телефон teXet TM-D400 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон teXet TM-D400 Black
Мобильный телефон кнопочный TM-D400 имеет компактные размеры, а корпус обладает классом защиты IP54 и укреплён алюминиевыми рёбрами по бокам. Устройство оснащено ЖК-экраном 1.77 дюйма и аккумулятором на 1500 мАч, что позволяет быть на связи до 6-7 часов. TM-D400 выпускается в двух цветовых решениях - черный и зелёный. Телефон не имеет камеры и не поддерживает BT, благодаря чему устройство можно использовать на службе в войсках, или работе на режимных объектах с высокой степенью информационной безопасности. Кроме того, устройство работает в сетях 2G и поддерживает все основные функции как аудио/видео плеер, диктофон, FM-радио, органайзер т. д.
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