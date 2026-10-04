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Чайник электрический Kitfort КТ-6664 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6664

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Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 7
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 8
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 9
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 10
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 11
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 12
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 13
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 14
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
коричневый, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 8
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 9
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 10
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 11
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 12
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 13
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 14
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Kitfort КТ-6664
2 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
коричневый, прозрачный
Комплектация
внутренний заварник, документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х18
Вес, кг.
1.33

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6664

Чайник KT-6664 может не только вскипятить, но и нагреть воду до температуры 40, 70, 80 и 90°С. Возможность выбрать температуру нагрева в сочетании с встроенным фильтром позволяют заваривать любимые сорта чая прямо в чайнике.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6664




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
коричневый, прозрачный
Комплектация
внутренний заварник, документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник KT-6664 может не только вскипятить, но и нагреть воду до температуры 40, 70, 80 и 90°С. Возможность выбрать температуру нагрева в сочетании с встроенным фильтром позволяют заваривать любимые сорта чая прямо в чайнике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - стоимость товара 2610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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