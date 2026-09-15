Напильник, 300 мм, №2, трехгранный, сталь У13А Сибртех
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Напильник, 300 мм, №2, трехгранный, сталь У13А Сибртех
Штыковая лопата Сибртех 61470 размером 210 х 270 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится для проведения земляных работ на участке и строительной площадке. Используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Благодаря закругленной верхней кромке лопата легко проникает даже в твердую почву. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм.
Преимущества
- Надежность — лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена до необходимой твердости.
- Устойчивость к воздействию влаги — рабочее полотно покрыто порошковой эмалью для защиты от образования коррозии.
- Высокая прочность на излом — клиновидное полотно с ребрами жесткости выдерживает значительные нагрузки.
- Крепкая фиксация черенка — конструкция тулейки позволяет надежно закрепить его саморезами.
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Штыковая лопата Сибртех 61470 размером 210 х 270 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится для проведения земляных работ на участке и строительной площадке. Используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Благодаря закругленной верхней кромке лопата легко проникает даже в твердую почву. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм.
Преимущества
- Надежность — лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена до необходимой твердости.
- Устойчивость к воздействию влаги — рабочее полотно покрыто порошковой эмалью для защиты от образования коррозии.
- Высокая прочность на излом — клиновидное полотно с ребрами жесткости выдерживает значительные нагрузки.
- Крепкая фиксация черенка — конструкция тулейки позволяет надежно закрепить его саморезами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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