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Графический планшет Huion DS510 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Графический планшет Huion DS510

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Графический планшет Huion DS510 - фото 1
Графический планшет Huion DS510 - фото 2
Графический планшет Huion DS510 - фото 3
Графический планшет Huion DS510 - фото 4
Графический планшет Huion DS510 - фото 5
Графический планшет Huion DS510 - фото 6
Графический планшет Huion DS510 - фото 7
Графический планшет Huion DS510 - фото 8
Графический планшет Huion DS510 - фото 9
Графический планшет Huion DS510 - фото 10
Графический планшет Huion DS510 - фото 11
Графический планшет Huion DS510 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 1
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 2
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 3
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 4
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 5
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 6
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 7
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 8
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 9
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 10
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 11
  • Графический планшет Huion DS510 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
19 530 руб.  23 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648615
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Характеристики

Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Размеры в упаковке, см
33х24х7
Вес, г.
600

Описание товара Графический планшет Huion DS510

Устройство оснащено цветным жидкокристаллическим экраном, покрытым закаленным стеклом для защиты дисплея от повреждений и царапин. Планшет диагональю 12.7 сантиметров и весом всего 265 грамм портативен и удобен, как для работы в помещениях, так и для подписи документов за пределами офиса. Скорость отклика 233 PPS обеспечивает мгновенный захват каждого движения без задержек, а благодаря технологии EMR перо работает без батареек и подзарядки. 2048 уровней чувствительности к давлению обеспечивают точную передачу толщины линии в зависимости от нажима, что помогает получать больше биометрической информации в процессе подписания. Вся написанная на планшете информация мгновенно оцифровывается ее можно сохранить, копировать и передать, что значительно облегчает дистанционное сотрудничество и уменьшает бумажную волокиту, поэтому устройства так популярны в различных сферах.

Отзывы о товаре Графический планшет Huion DS510




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Описание
Устройство оснащено цветным жидкокристаллическим экраном, покрытым закаленным стеклом для защиты дисплея от повреждений и царапин. Планшет диагональю 12.7 сантиметров и весом всего 265 грамм портативен и удобен, как для работы в помещениях, так и для подписи документов за пределами офиса. Скорость отклика 233 PPS обеспечивает мгновенный захват каждого движения без задержек, а благодаря технологии EMR перо работает без батареек и подзарядки. 2048 уровней чувствительности к давлению обеспечивают точную передачу толщины линии в зависимости от нажима, что помогает получать больше биометрической информации в процессе подписания. Вся написанная на планшете информация мгновенно оцифровывается ее можно сохранить, копировать и передать, что значительно облегчает дистанционное сотрудничество и уменьшает бумажную волокиту, поэтому устройства так популярны в различных сферах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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