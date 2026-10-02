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Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black

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Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 1
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 2
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 3
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 4
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 5
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 6
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 7
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 8
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 9
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 10
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 11
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 12
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 13
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 14
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 15
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 16
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 17
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 18
Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 1
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 2
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 3
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 4
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 5
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 6
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 7
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 8
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 9
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 10
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 11
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 12
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 13
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 14
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 15
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 16
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 17
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 18
  • Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648612
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Характеристики

Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Время отклика, точек в секунду
260
Интерфейс
USB Type-C
Комплектация
графический планшет, перо (дигитайзер), подставка для пера, сменные наконечники для пера10 шт, кабель USB-C, адаптер USB-C, руководство пользователя
Особенности
вращение на 180 град.
Поддерживаемые ОС
Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, HarmonyOS
Разрешение датчика, lpi
5080
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
проводной
Тип устройства
планшет с беспроводным пером
Формат
A6
Активная область планшета (ШxВ), мм
160x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х5
Вес, г.
700

Описание товара Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black

Графический планшет HUION Inspiroy H641P имеет эргономичную боковую панель с настраиваемыми «горячими» клавишами, которые можно запрограммировать под конкретные функции, и колесом прокрутки с рифленой поверхностью. Благодаря симметричному расположению функциональных кнопок и скроллера устройство можно развернуть на 180°, чтобы изменить ориентацию и работать левой рукой, или положить вертикально при подключении к монитору с поддержкой портретного режима. Небольшой вес и компактные размеры позволяют брать планшетный компьютер с собой на учебу или работу.

Отзывы о товаре Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Время отклика, точек в секунду
260
Интерфейс
USB Type-C
Комплектация
графический планшет, перо (дигитайзер), подставка для пера, сменные наконечники для пера10 шт, кабель USB-C, адаптер USB-C, руководство пользователя
Особенности
вращение на 180 град.
Поддерживаемые ОС
Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, HarmonyOS
Разрешение датчика, lpi
5080
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
проводной
Тип устройства
планшет с беспроводным пером
Формат
A6
Развернуть
Активная область планшета (ШxВ), мм
160x100
Страна производитель
Китай
Описание
Графический планшет HUION Inspiroy H641P имеет эргономичную боковую панель с настраиваемыми «горячими» клавишами, которые можно запрограммировать под конкретные функции, и колесом прокрутки с рифленой поверхностью. Благодаря симметричному расположению функциональных кнопок и скроллера устройство можно развернуть на 180°, чтобы изменить ориентацию и работать левой рукой, или положить вертикально при подключении к монитору с поддержкой портретного режима. Небольшой вес и компактные размеры позволяют брать планшетный компьютер с собой на учебу или работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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