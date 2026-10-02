Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Pink
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648611
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Время отклика, точек в секунду
260
Интерфейс
USB Type-C
Комплектация
графический планшет, перо (дигитайзер), подставка для пера, сменные наконечники для пера10 шт, кабель USB-C, адаптер USB-C, руководство пользователя
Особенности
вращение на 180 град.
Поддерживаемые ОС
Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, HarmonyOS
Разрешение датчика, lpi
5080
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
проводной
Тип устройства
планшет с беспроводным пером
Формат
A6
Активная область планшета (ШxВ), мм
160x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х5
Вес, г.
700
Описание товара Графический планшет Huion INSPIROY 2 S H641P Pink
Графический планшет HUION Inspiroy H641P имеет эргономичную боковую панель с настраиваемыми «горячими» клавишами, которые можно запрограммировать под конкретные функции, и колесом прокрутки с рифленой поверхностью. Благодаря симметричному расположению функциональных кнопок и скроллера устройство можно развернуть на 180°, чтобы изменить ориентацию и работать левой рукой, или положить вертикально при подключении к монитору с поддержкой портретного режима. Небольшой вес и компактные размеры позволяют брать планшетный компьютер с собой на учебу или работу.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Время отклика, точек в секунду
260
Интерфейс
USB Type-C
Комплектация
графический планшет, перо (дигитайзер), подставка для пера, сменные наконечники для пера10 шт, кабель USB-C, адаптер USB-C, руководство пользователя
Особенности
вращение на 180 град.
Поддерживаемые ОС
Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, HarmonyOS
Разрешение датчика, lpi
5080
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
проводной
Тип устройства
планшет с беспроводным пером
Формат
A6
Развернуть
Активная область планшета (ШxВ), мм
160x100
Страна производитель
Китай
Графический планшет HUION Inspiroy H641P имеет эргономичную боковую панель с настраиваемыми «горячими» клавишами, которые можно запрограммировать под конкретные функции, и колесом прокрутки с рифленой поверхностью. Благодаря симметричному расположению функциональных кнопок и скроллера устройство можно развернуть на 180°, чтобы изменить ориентацию и работать левой рукой, или положить вертикально при подключении к монитору с поддержкой портретного режима. Небольшой вес и компактные размеры позволяют брать планшетный компьютер с собой на учебу или работу.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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