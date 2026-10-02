Кабель GreenConnect 5.0m DP v1.4 (GCR-54781)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646908
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
112
Описание товара Кабель GreenConnect 5.0m DP v1.4 (GCR-54781)
Интерфейсный соединительный кабель предназначен для подключения устройств с разъемом DP (цифровой сигнал) к устройствам c DP разъемом (цифровой сигнал). Сфера применения данного кабеля - персональные компьютеры, рабочие станции, серверное оборудование, телекоммуникационные сети, сети СКС.
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Интерфейсный соединительный кабель предназначен для подключения устройств с разъемом DP (цифровой сигнал) к устройствам c DP разъемом (цифровой сигнал). Сфера применения данного кабеля - персональные компьютеры, рабочие станции, серверное оборудование, телекоммуникационные сети, сети СКС.
Кабель GreenConnect 5.0m DP v1.4 (GCR-54781) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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