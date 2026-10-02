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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
282 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645681
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Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi – светодиодный осветитель с передовыми характеристиками, разработанный специально для киноиндустрии, предоставляет широкие возможности для создания освещения бескомпромиссного качества. Максимальная мощность осветителя Godox MG1200Bi составляет 1200 Вт. Источником света является светодиод COB (chip-on-board) с инновационной технологией, благодаря которой появляется возможность использования полной мощности при любой цветовой температуре от 2800K до 6500K. Осветитель работает без мерцания и обеспечивает высочайший уровень освещенности – до 78800 люкс при 5600K на расстоянии трех метров с линзой Френеля, что необходимо в индустрии кино и телевещания.
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi – светодиодный осветитель с передовыми характеристиками, разработанный специально для киноиндустрии, предоставляет широкие возможности для создания освещения бескомпромиссного качества. Максимальная мощность осветителя Godox MG1200Bi составляет 1200 Вт. Источником света является светодиод COB (chip-on-board) с инновационной технологией, благодаря которой появляется возможность использования полной мощности при любой цветовой температуре от 2800K до 6500K. Осветитель работает без мерцания и обеспечивает высочайший уровень освещенности – до 78800 люкс при 5600K на расстоянии трех метров с линзой Френеля, что необходимо в индустрии кино и телевещания.
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