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Телевизор Laser Hisense 100" Laser TV 100L9H черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Laser Hisense 100" Laser TV 100L9H черный

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Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 1
Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 2
Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 3
Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 4
Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 5
Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 6
Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 7
Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 8
Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 9
Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 10
Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 1
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 2
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 3
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 4
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 5
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 6
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 7
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 8
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 9
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 10
  • Телевизор Laser Hisense 100&quot; Laser TV 100L9H черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
288 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644162
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
2х1.3х0.2
Вес, кг.
52

Описание товара Телевизор Laser Hisense 100" Laser TV 100L9H черный

Лазерный телевизор Hisense Laser TV 100L9H с экраном диагональю 100 дюймов и видеопроектором Trichrome представляет собой оптимальное решение для тех, кто планирует сделать из гостиной полноценный домашний кинотеатр. Благодаря поддержке 4К-разрешения и технологии HDR10 картинка получается максимально реалистичной и детализированной. Специальный ALR-экран имеет функцию подавления окружающего света и антибликовую поверхность, что позволяет наслаждаться просмотром видео и играть в компьютерные игры и днем, и ночью. Изображение на Laser-панели является отраженным, а не прямым, как у LED-телевизоров, поэтому глаза устают намного меньше.

Отзывы о товаре Телевизор Laser Hisense 100" Laser TV 100L9H черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Описание
Лазерный телевизор Hisense Laser TV 100L9H с экраном диагональю 100 дюймов и видеопроектором Trichrome представляет собой оптимальное решение для тех, кто планирует сделать из гостиной полноценный домашний кинотеатр. Благодаря поддержке 4К-разрешения и технологии HDR10 картинка получается максимально реалистичной и детализированной. Специальный ALR-экран имеет функцию подавления окружающего света и антибликовую поверхность, что позволяет наслаждаться просмотром видео и играть в компьютерные игры и днем, и ночью. Изображение на Laser-панели является отраженным, а не прямым, как у LED-телевизоров, поэтому глаза устают намного меньше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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