Реле одноканальное Aqara T1 (SSM-U02)
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Характеристики
Тип товара
Реле
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%3 430 руб. 5 763 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643500
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Реле
Дополнительно
голосовое управление через алису, марусю и siri, без нейтрали
Класс защиты
IP20
Материал
пластик
Номинальное напряжение
250 В
Номинальный ток
10
Управление
реле
Функции
для управления питанием/нагрузкой, управление розеткой
Цвет
белый
Экосистема
Apple HomeKit, Aqara Home, Xiaomi Mi Home, Умный дом Яндекса
Коммутируем. Мощность
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х23
Вес, г.
61
Описание товара Реле одноканальное Aqara T1 (SSM-U02)
Реле предназначено для автоматизации управления светом или электроприборами мощностью от 3 до 1250 Вт. Реле подключается в разрыв фазы и не требует подключения к нулевой линии. Это позволяет использовать его в паре с обычным выключателем, добавляя ему функционал «умного выключателя». Помимо стандартных – фиксированных выключателей, реле поддерживает и выключатели звонкового типа. Реле обладает компактными размерами и легко помещается в обычном подрозетнике. Выносную Антенну можно поместить за пластиковой маской выключателя или в подрозетнике.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Aqara
Тип товара
Реле
Дополнительно
голосовое управление через алису, марусю и siri, без нейтрали
Класс защиты
IP20
Материал
пластик
Номинальное напряжение
250 В
Номинальный ток
10
Управление
реле
Функции
для управления питанием/нагрузкой, управление розеткой
Цвет
белый
Экосистема
Apple HomeKit, Aqara Home, Xiaomi Mi Home, Умный дом Яндекса
Коммутируем. Мощность
1250
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Страна производитель
Китай
Реле предназначено для автоматизации управления светом или электроприборами мощностью от 3 до 1250 Вт. Реле подключается в разрыв фазы и не требует подключения к нулевой линии. Это позволяет использовать его в паре с обычным выключателем, добавляя ему функционал «умного выключателя». Помимо стандартных – фиксированных выключателей, реле поддерживает и выключатели звонкового типа. Реле обладает компактными размерами и легко помещается в обычном подрозетнике. Выносную Антенну можно поместить за пластиковой маской выключателя или в подрозетнике.
Смотрите также: Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
Смотрите также: Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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