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Характеристики
Тип товара
Выключатель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
4 270 руб.
7 046
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643491
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подключение к смартфону, Механический, Управление со смартфона
Протокол связи
ZigBee
Тип крепления
винтовое крепление
Тип подключения
беспроводное
Управление
нажимная кнопка
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home, Умный дом Яндекса
Коммутируем. Мощность
2000
Ориентация монтажа
горизонтальная
Тип накладки
клавиша одинарная
Тип напряжения
постоянный ток (DC)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х29
Вес, г.
200
Описание товара Умный выключатель Aqara (WS-EUK01)
Умный выключатель Aqara H1 EU WS-EUK01 с 1 клавишей и встраиваемым монтажом подходит для установки в стандартные подрозетники. Защита от перегрева гарантирует безопасность и долгий срок службы. Устройство подходит для работы в отапливаемом помещении, в том числе с высокой влажностью. Aqara WS-EUK01 оснащен таймером и функцией управления сценариями для настройки работы по составленному расписанию. Выключатель подходит для ряда экосистем: Apple HomeKit, Aqara Home, Xiaomi, Сбер. Для управления со смартфона вы можете устанавливать приложение Aqara Home. Модель требует установки центра умного дома (Hub) с поддержкой протокола передачи данных Zigbee 3.0.
подключение к смартфону, Механический, Управление со смартфона
Протокол связи
ZigBee
Тип крепления
винтовое крепление
Тип подключения
беспроводное
Развернуть
Управление
нажимная кнопка
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home, Умный дом Яндекса
Коммутируем. Мощность
2000
Ориентация монтажа
горизонтальная
Тип накладки
клавиша одинарная
Тип напряжения
постоянный ток (DC)
Страна производитель
Китай
Описание
Умный выключатель Aqara H1 EU WS-EUK01 с 1 клавишей и встраиваемым монтажом подходит для установки в стандартные подрозетники. Защита от перегрева гарантирует безопасность и долгий срок службы. Устройство подходит для работы в отапливаемом помещении, в том числе с высокой влажностью. Aqara WS-EUK01 оснащен таймером и функцией управления сценариями для настройки работы по составленному расписанию. Выключатель подходит для ряда экосистем: Apple HomeKit, Aqara Home, Xiaomi, Сбер. Для управления со смартфона вы можете устанавливать приложение Aqara Home. Модель требует установки центра умного дома (Hub) с поддержкой протокола передачи данных Zigbee 3.0.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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