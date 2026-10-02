Умный выключатель Aqara (WS-EUK04)
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Характеристики
Тип товара
Выключатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%4 940 руб. 9 238 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643488
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Выключатель
Дополнительно
управление со смартфона, работа по таймеру
Количество клавиш
2
Материал
пластик
Монтаж
встраиваемый
Протокол связи
ZigBee
Тип подключения
проводное
Управление
нажимная кнопка
Функции
для управления освещением
Цвет
белый
Экосистема
Apple HomeKit, Aqara Home, Xiaomi, Сбер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х28
Вес, г.
200
Описание товара Умный выключатель Aqara (WS-EUK04)
Обновлённые умные выключатели Aqara монтируются вместо обычных в стандартный круглый подрозетник. Версия выключателя «with neutral» требует подключения к нейтральному проводу, и обладает расширенным функционалом: статистика потребления электричества, память состояния и защита от перегрузки.
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Бренд
Aqara
Тип товара
Выключатель
Дополнительно
управление со смартфона, работа по таймеру
Количество клавиш
2
Материал
пластик
Монтаж
встраиваемый
Протокол связи
ZigBee
Тип подключения
проводное
Управление
нажимная кнопка
Функции
для управления освещением
Цвет
белый
Экосистема
Apple HomeKit, Aqara Home, Xiaomi, Сбер
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Страна производитель
Китай
Обновлённые умные выключатели Aqara монтируются вместо обычных в стандартный круглый подрозетник. Версия выключателя «with neutral» требует подключения к нейтральному проводу, и обладает расширенным функционалом: статистика потребления электричества, память состояния и защита от перегрузки.
Смотрите также: Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
Смотрите также: Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
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