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Умный выключатель Aqara (WS-EUK04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умный выключатель Aqara (WS-EUK04)

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Умный выключатель Aqara (WS-EUK04) - фото 1
Умный выключатель Aqara (WS-EUK04) - фото 2
Умный выключатель Aqara (WS-EUK04) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выключатель
  • Умный выключатель Aqara (WS-EUK04) - фото 1
  • Умный выключатель Aqara (WS-EUK04) - фото 2
  • Умный выключатель Aqara (WS-EUK04) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
4 940 руб.  9 238 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643488
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип товара
Выключатель
Дополнительно
управление со смартфона, работа по таймеру
Количество клавиш
2
Материал
пластик
Монтаж
встраиваемый
Протокол связи
ZigBee
Тип подключения
проводное
Управление
нажимная кнопка
Функции
для управления освещением
Цвет
белый
Экосистема
Apple HomeKit, Aqara Home, Xiaomi, Сбер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х28
Вес, г.
200

Описание товара Умный выключатель Aqara (WS-EUK04)

Обновлённые умные выключатели Aqara монтируются вместо обычных в стандартный круглый подрозетник. Версия выключателя «with neutral» требует подключения к нейтральному проводу, и обладает расширенным функционалом: статистика потребления электричества, память состояния и защита от перегрузки.

Отзывы о товаре Умный выключатель Aqara (WS-EUK04)




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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Выключатель
Дополнительно
управление со смартфона, работа по таймеру
Количество клавиш
2
Материал
пластик
Монтаж
встраиваемый
Протокол связи
ZigBee
Тип подключения
проводное
Управление
нажимная кнопка
Функции
для управления освещением
Цвет
белый
Экосистема
Apple HomeKit, Aqara Home, Xiaomi, Сбер
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Обновлённые умные выключатели Aqara монтируются вместо обычных в стандартный круглый подрозетник. Версия выключателя «with neutral» требует подключения к нейтральному проводу, и обладает расширенным функционалом: статистика потребления электричества, память состояния и защита от перегрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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