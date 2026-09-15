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Уцененный товар Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 641110
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Уцененный товар Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние, 641110

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Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние - фото 1
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Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние - фото 2
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Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние - фото 3
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Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Причина уценки
витринный образец (не комплект)
  • Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние - фото 1
  • Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние - фото 2
  • Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние - фото 3
  • Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
100 руб.  600 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние
100 руб. -83%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intro (Incar)
Тип товара
Комплектующие
Причина уценки
витринный образец (не комплект)
Дополнительно
Разъем CON-12pinW
Особенности
переходной кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х1
Вес, г.
100

Описание товара Уцененный товар Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние

Разъем Incar CON-12pinW
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: переходник 1шт
Причина уценки: витринный образец (не комплект)

Отзывы о товаре Уцененный товар Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Intro (Incar)
Тип товара
Комплектующие
Причина уценки
витринный образец (не комплект)
Дополнительно
Разъем CON-12pinW
Особенности
переходной кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Разъем Incar CON-12pinW
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: переходник 1шт
Причина уценки: витринный образец (не комплект)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 100 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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