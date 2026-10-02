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Паровая швабра Garlyn PM-1300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра Garlyn PM-1300

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Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
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  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 8
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 9
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 10
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 11
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 12
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 13
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 14
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 15
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 16
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 17
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 18
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 19
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 20
  • Паровая швабра Garlyn PM-1300 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640571
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Паровые швабры
Размеры в упаковке, см
62х28х25
Вес, кг.
5.2

Описание товара Паровая швабра Garlyn PM-1300

Новое качество уборки с GARLYN. Тщательная очистка любых напольных покрытий и мебели. Паровая швабра + отпариватель + пароочиститель в одном устройстве.

Отзывы о товаре Паровая швабра Garlyn PM-1300




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Паровые швабры
Описание
Новое качество уборки с GARLYN. Тщательная очистка любых напольных покрытий и мебели. Паровая швабра + отпариватель + пароочиститель в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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