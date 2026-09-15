Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL
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Характеристики
Тип товара
Гигрометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 920 руб.
В наличии
Код товара: 638431
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигрометр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х3
Вес, г.
200
Описание товара Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL
Condtrol Hydro (3-14-026) – влагомер, разработанный и собранный в России. Он оперативно измеряет влажность древесины, гипса и бетона. В отличие от игольчатых влагомеров, прибор не повреждает материал. Обладает высокой скоростью измерений и встроенной энергонезависимой памятью. Особенности устройства: 2 встроенных датчика влажности возможность подключения внешнего датчика для измерения влажности и температуры воздуха неразрушающий метод измерений высокая скорость измерений минимальная погрешность встроенные градуировочные зависимости
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Condtrol Hydro (3-14-026) – влагомер, разработанный и собранный в России. Он оперативно измеряет влажность древесины, гипса и бетона. В отличие от игольчатых влагомеров, прибор не повреждает материал. Обладает высокой скоростью измерений и встроенной энергонезависимой памятью. Особенности устройства: 2 встроенных датчика влажности возможность подключения внешнего датчика для измерения влажности и температуры воздуха неразрушающий метод измерений высокая скорость измерений минимальная погрешность встроенные градуировочные зависимости
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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