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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L

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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 1
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 2
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 3
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 4
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 5
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 6
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 7
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 8
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 9
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 1
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 2
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 3
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 4
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 5
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 6
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 7
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 8
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 9
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638336
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
350 куб.м/ч
Мощность обогрева
10000 Вт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
10 кВт
Вентиляция без нагрева
Да
Ширина, см
18.5
Высота, см
28.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х21
Вес, кг.
4.4

Описание товара Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L

Газовые тепловые пушки BALLU серии URAL BHG-10L это высокопроизводительные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане пропан-бутане. Практически нечувствительны резким перепадам температур легко переносят транспортировку. Компактный металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива перекрывает подачу газа случае погасания пламени или при перегреве. Мобильность газовой тепловой пушки серии URAL BHG-10L позволяет привести ее рабочее состояние практически мгновенно.



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Отзывы о товаре Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
350 куб.м/ч
Мощность обогрева
10000 Вт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
10 кВт
Вентиляция без нагрева
Да
Ширина, см
18.5
Высота, см
28.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Газовые тепловые пушки BALLU серии URAL BHG-10L это высокопроизводительные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане пропан-бутане. Практически нечувствительны резким перепадам температур легко переносят транспортировку. Компактный металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива перекрывает подачу газа случае погасания пламени или при перегреве. Мобильность газовой тепловой пушки серии URAL BHG-10L позволяет привести ее рабочее состояние практически мгновенно.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Отзывы


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