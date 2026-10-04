Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L
Газовые тепловые пушки BALLU серии URAL BHG-10L это высокопроизводительные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане пропан-бутане. Практически нечувствительны резким перепадам температур легко переносят транспортировку. Компактный металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива перекрывает подачу газа случае погасания пламени или при перегреве. Мобильность газовой тепловой пушки серии URAL BHG-10L позволяет привести ее рабочее состояние практически мгновенно.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитГазовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт
-
В наличииЦена 6 020 руб.1505 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитЭлектрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт
-
В наличии БесплатноЦена 6 790 руб.1698 руб. в СплитПушка тепловая Ballu BHP-ME-5
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BHP-M-5
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитГазовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BHP-P-5
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитПушка тепловая газовая Ballu BHG-10M
-
В наличииЦена 8 980 руб.2245 руб. в СплитЭлектрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П9, 9 кВт
-
В наличииЦена 8 990 руб.2248 руб. в СплитПушка тепловая Ballu BHP-P2-5
-
В наличииЦена 9 060 руб.2265 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-40, 33 кВт
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Тепловая пушка газовая Ballu BHG-10L