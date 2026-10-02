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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636981
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Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1949
Вместительная сушилка для овощей и фруктов КТ-1949 сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! На сушилке можно устанавливать температуру сушки в диапазоне 35-85°C с шагом 5 градусов. Сушилка также оснащена таймером до 24 часов с шагом 30 минут. В комплекте к сушилке идут 8 металлических поддонов размерами 30x29 см. Металлические поддоны подходят для большинства типов продуктов. Продукты разного типа рекомендуется выкладывать на разные поддоны. Сушилка оборудована большим мощным вентилятором, что обеспечивает равномерный горизонтальный обдув. Поток воздуха направлен горизонтально, поэтому запахи продуктов с разных поддонов не смешиваются. В сушилке КТ-1949 через стекло в дверце и благодаря дополнительной подсветке можно следить за процессом сушки любимых фруктов. Прибор имеет строгие формы и минималистичный, стильный дизайн. Корпус сушилки выполнен из металла, а дверца выполнена из сочетания стекла и металла. У КТ-1949 с боков встроены ручки для удобной транспортировки.
Вместительная сушилка для овощей и фруктов КТ-1949 сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! На сушилке можно устанавливать температуру сушки в диапазоне 35-85°C с шагом 5 градусов. Сушилка также оснащена таймером до 24 часов с шагом 30 минут. В комплекте к сушилке идут 8 металлических поддонов размерами 30x29 см. Металлические поддоны подходят для большинства типов продуктов. Продукты разного типа рекомендуется выкладывать на разные поддоны. Сушилка оборудована большим мощным вентилятором, что обеспечивает равномерный горизонтальный обдув. Поток воздуха направлен горизонтально, поэтому запахи продуктов с разных поддонов не смешиваются. В сушилке КТ-1949 через стекло в дверце и благодаря дополнительной подсветке можно следить за процессом сушки любимых фруктов. Прибор имеет строгие формы и минималистичный, стильный дизайн. Корпус сушилки выполнен из металла, а дверца выполнена из сочетания стекла и металла. У КТ-1949 с боков встроены ручки для удобной транспортировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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