Top.Mail.Ru
0602455834164, Ware, Jessie, That! Feels Good! виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0602455834164, Ware, Jessie, That! Feels Good! виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0602455834164, Виниловая пластинка Ware, Jessie, That! Feels Good!
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636654
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602455834164, Ware, Jessie, That! Feels Good! виниловая пластинка

Джесси Уэйр выпустила альбом That! Feels Good! - свой пятый студийный альбом. That! Feels Good! является продолжением альбома 2020 года Whats Your Pleasurex, который подтвердил статус Джесси как одной из самых влиятельных артисток Великобритании и стал ее самым рейтинговым альбомом на сегодняшний день. В него вошли синглы Save A Kiss, Spotlight и любимая Бараком Обамой песня Remember Where You Are (она была включена в его плейлист на Новый год). В прошлом году Джесси поддержала звезду Гарри Стайлза в США, набрала 2.4 млрд. потоков по всему миру и провела серию фантастических концертных выступлений, включая знаковые для ее карьеры выступления в Гластонбери и Primavera. Она продолжает укреплять свои позиции в качестве грозной силы и быть в авангарде британской поп-музыки. В 2014 году последовал ее второй альбом Tough Love, а в 2017 году - третий альбом Glasshouse, оба из которых попали в топ-10 британских чартов. Четвертый альбом Whats Your Pleasure, вышедший в 2020 году, закрепил за Джесси Уэр статус одной из самых влиятельных британских исполнительниц. Альбом сразу же занял 3-е место в чартах Великобритании и объединил в себе влияние поп-музыки, фанка и клубной культуры 70-х, 80-х и 90-х годов.

Отзывы о товаре 0602455834164, Ware, Jessie, That! Feels Good! виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Джесси Уэйр выпустила альбом That! Feels Good! - свой пятый студийный альбом. That! Feels Good! является продолжением альбома 2020 года Whats Your Pleasurex, который подтвердил статус Джесси как одной из самых влиятельных артисток Великобритании и стал ее самым рейтинговым альбомом на сегодняшний день. В него вошли синглы Save A Kiss, Spotlight и любимая Бараком Обамой песня Remember Where You Are (она была включена в его плейлист на Новый год). В прошлом году Джесси поддержала звезду Гарри Стайлза в США, набрала 2.4 млрд. потоков по всему миру и провела серию фантастических концертных выступлений, включая знаковые для ее карьеры выступления в Гластонбери и Primavera. Она продолжает укреплять свои позиции в качестве грозной силы и быть в авангарде британской поп-музыки. В 2014 году последовал ее второй альбом Tough Love, а в 2017 году - третий альбом Glasshouse, оба из которых попали в топ-10 британских чартов. Четвертый альбом Whats Your Pleasure, вышедший в 2020 году, закрепил за Джесси Уэр статус одной из самых влиятельных британских исполнительниц. Альбом сразу же занял 3-е место в чартах Великобритании и объединил в себе влияние поп-музыки, фанка и клубной культуры 70-х, 80-х и 90-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602455834164, Ware, Jessie, That! Feels Good! виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...