0602455834164, Ware, Jessie, That! Feels Good! виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0602455834164, Ware, Jessie, That! Feels Good! виниловая пластинка
Джесси Уэйр выпустила альбом That! Feels Good! - свой пятый студийный альбом. That! Feels Good! является продолжением альбома 2020 года Whats Your Pleasurex, который подтвердил статус Джесси как одной из самых влиятельных артисток Великобритании и стал ее самым рейтинговым альбомом на сегодняшний день. В него вошли синглы Save A Kiss, Spotlight и любимая Бараком Обамой песня Remember Where You Are (она была включена в его плейлист на Новый год). В прошлом году Джесси поддержала звезду Гарри Стайлза в США, набрала 2.4 млрд. потоков по всему миру и провела серию фантастических концертных выступлений, включая знаковые для ее карьеры выступления в Гластонбери и Primavera. Она продолжает укреплять свои позиции в качестве грозной силы и быть в авангарде британской поп-музыки. В 2014 году последовал ее второй альбом Tough Love, а в 2017 году - третий альбом Glasshouse, оба из которых попали в топ-10 британских чартов. Четвертый альбом Whats Your Pleasure, вышедший в 2020 году, закрепил за Джесси Уэр статус одной из самых влиятельных британских исполнительниц. Альбом сразу же занял 3-е место в чартах Великобритании и объединил в себе влияние поп-музыки, фанка и клубной культуры 70-х, 80-х и 90-х годов.
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