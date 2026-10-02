Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020)
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Характеристики
Описание товара Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020)
Корпус Silverstone — это высококачественный и универсальный корпус, предназначенный для сборки мощных и производительных компьютерных систем. Он выполнен в стильном черном цвете и изготовлен из качественных материалов, включая пластик и металл, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. С типоразмером Midi-Tower, этот корпус предлагает отличные возможности для установки комплектующих. Он поддерживает широкий спектр форм-факторов материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB и SSI EEB, что делает его идеальным выбором как для стандартных, так и для более продвинутых конфигураций. Одним из ключевых преимуществ корпуса является вместительность. Он способен разместить процессорный кулер высотой до 182 мм и видеокарту длиной до 394 мм, что позволяет использовать мощные охлаждающие системы и графические адаптеры высокого уровня. Корпус оснащён девятью слотами расширения, предоставляя множество возможностей для подключения дополнительных карт и устройств. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и два для 3,5-дюймовых устройств, а также три отсека размером 5,25 дюйма для установки различных приводов или аксессуаров. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует лучшему распределению веса и более эффективному охлаждению системы. Подсветка (если предусмотрена) придаёт корпусу стильный внешний вид и может быть настроена в соответствии с предпочтениями пользователя. С массой 10,28 кг, корпус Silverstone сочетает компактность и вместительность, что делает его отличным выбором для домашних и офисных компьютеров, а также игровых и рабочих станций.
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Теги товара: 3 x 140 мм, Нижнее, С вентилятором
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