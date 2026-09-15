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Уцененный товар Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 633614
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Уцененный товар Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное, 633614

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Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото 1
Уценка
Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото 2
Уценка
Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото 3
Уценка
Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото 4
Уценка
Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник подвесной
Причина уценки
трещина в нижней части плафона.
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
  • Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото 1
  • Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото 2
  • Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото 3
  • Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото 4
  • Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
2 790 руб.  3 210 руб. 

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В наличии
Код товара: 633614
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное
2 790 руб. -13%
3 210 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Светильник подвесной
Причина уценки
трещина в нижней части плафона.
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
12
Высота, см
132
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
35х19х18
Вес, г.
760

Описание товара Уцененный товар Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное

Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC
Внешний вид: состояние отличное;
Спецификация: 
Назначение    для кабинета, для коридора, для кухни;
Тип крепления    планка;
Мощность    40 Ватт;
Напряжение  220-240 В;
Площадь освещения   2 м²;
Тип цоколя     E14;
Комплектность: коробка, плафон, кронштейн, цоколь, инструкция, крепления.;
Причина уценки: трещина в нижней части плафона.

Отзывы о товаре Уцененный товар Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное




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Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Светильник подвесной
Причина уценки
трещина в нижней части плафона.
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
12
Высота, см
132
Развернуть
Страна производитель
Италия
Описание
Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC
Внешний вид: состояние отличное;
Спецификация: 
Назначение    для кабинета, для коридора, для кухни;
Тип крепления    планка;
Мощность    40 Ватт;
Напряжение  220-240 В;
Площадь освещения   2 м²;
Тип цоколя     E14;
Комплектность: коробка, плафон, кронштейн, цоколь, инструкция, крепления.;
Причина уценки: трещина в нижней части плафона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Светильник подвесной Arte Lamp Bicchiere A4282SP-1CC состояние отличное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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