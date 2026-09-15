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Набор для завтрака ДИСНЕЙ СКУЛ 3пр OSZ 20C2185 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для завтрака ДИСНЕЙ СКУЛ 3пр OSZ 20C2185

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Набор для завтрака ДИСНЕЙ СКУЛ 3пр OSZ 20C2185
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Набор посуды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
450 руб.  1 120 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 628625
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор для завтрака ДИСНЕЙ СКУЛ 3пр OSZ 20C2185
450 руб. -60%
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osz
Тип товара
Набор посуды
Количество предметов в наборе
3
Материал
стекло
Предметы составе набора
кружка, салатник, тарелка десертная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х12
Вес, г.
867

Описание товара Набор для завтрака ДИСНЕЙ СКУЛ 3пр OSZ 20C2185

Детская посуда Osz – это идеальный выбор для заботливых родителей, желающих окружить своего малыша яркими и безопасными аксессуарами во время приема пищи. Набор включает в себя три предмета, каждый из которых выполнен с особым вниманием к деталям и отвечает высоким стандартам качества и безопасности. Яркий и привлекательный дизайн рассчитан на маленьких пользователей, помогая превращать каждый прием пищи в увлекательное приключение. Использование экологически чистых материалов обеспечивает полную безопасность для здоровья ребенка, а прочная конструкция гарантирует долговечность и устойчивость к повседневному использованию. Бренд OSZ славится своей надежностью и качеством продукции, делая все возможное, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных маленьких гурманов и их родителей. Этот набор детской посуды станет отличным дополнением к любому кухонному столу, делая питание детей более комфортным и радостным процессом.

Отзывы о товаре Набор для завтрака ДИСНЕЙ СКУЛ 3пр OSZ 20C2185




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Характеристики
Бренд
Osz
Тип товара
Набор посуды
Количество предметов в наборе
3
Материал
стекло
Предметы составе набора
кружка, салатник, тарелка десертная
Страна производитель
Китай
Описание
Детская посуда Osz – это идеальный выбор для заботливых родителей, желающих окружить своего малыша яркими и безопасными аксессуарами во время приема пищи. Набор включает в себя три предмета, каждый из которых выполнен с особым вниманием к деталям и отвечает высоким стандартам качества и безопасности. Яркий и привлекательный дизайн рассчитан на маленьких пользователей, помогая превращать каждый прием пищи в увлекательное приключение. Использование экологически чистых материалов обеспечивает полную безопасность для здоровья ребенка, а прочная конструкция гарантирует долговечность и устойчивость к повседневному использованию. Бренд OSZ славится своей надежностью и качеством продукции, делая все возможное, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных маленьких гурманов и их родителей. Этот набор детской посуды станет отличным дополнением к любому кухонному столу, делая питание детей более комфортным и радостным процессом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для завтрака ДИСНЕЙ СКУЛ 3пр OSZ 20C2185 - данный товар вы можете купить по цене 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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