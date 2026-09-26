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Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550

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Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 1
Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 2
Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 3
Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 4
Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 5
Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 1
  • Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 2
  • Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 3
  • Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 4
  • Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 5
  • Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550
6 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GAMEMAX
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
300

Описание товара Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550

Блок питания GameMax RGB – это производительное решение для игровых и рабочих систем начального уровня. Благодаря номинальной мощности 550 Вт данная модель может обеспечить достаточные возможности для подключения различных компонентов. Помимо этого источник энергии отличается высокой надежностью и безопасностью, что обусловлено использованием высококачественных компонентов и материалов. Важной особенностью модели является наличие системы активного охлаждения, при помощи которой предотвращается перегрев в процессе эксплуатации.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Gold

Отзывы о товаре Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GAMEMAX
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания GameMax RGB – это производительное решение для игровых и рабочих систем начального уровня. Благодаря номинальной мощности 550 Вт данная модель может обеспечить достаточные возможности для подключения различных компонентов. Помимо этого источник энергии отличается высокой надежностью и безопасностью, что обусловлено использованием высококачественных компонентов и материалов. Важной особенностью модели является наличие системы активного охлаждения, при помощи которой предотвращается перегрев в процессе эксплуатации.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Gold
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания GameMax ATX 550W RGB-550 - стоимость товара 6550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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