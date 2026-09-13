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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2)

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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 1
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 2
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 3
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 4
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 5
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 6
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 1
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 2
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 3
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 4
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 5
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 6
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722894
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
13.97

Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2)

Настоящий и прямой ATX 3.1 Сертифицировано 80 Plus Gold для соответствия высокому уровню энергоэффективности при 90% типичных нагрузок. Каждое устройство также имеет рейтинг Gold от Cybenetics. Благодаря использованию высококачественного основного электролитического конденсатора, активного PFC, мостовой схемы SRC LLC и топологии DC-DC, PN650D может поддерживать время удержания до ? 16 мс при высокой нагрузке 80%. Оснащенный высококачественным кабелем 16AWG с медной жилой и оплеткой 12 В-2x6, устойчивым к воздействию температур 105C, PN650D обеспечивает мощность до 450 Вт для современных графических процессоров. PN650D оснащен динамическим 120-миллиметровым вентилятором с гидроподшипником, который регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей охлаждения блока питания. Благодаря высокому качеству используемых деталей PN650D будет работать на высоте до 5000 метров над уровнем моря. PN650D в стандартной комплектации оснащен множеством комплексных мер защиты, включая OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, NLO и SIP. PN650D спроектирован и изготовлен на таком высоком уровне, что DeepCool предлагает длительную 10-летнюю ограниченную гарантию безотказной работы.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 650W

Отзывы о товаре Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Настоящий и прямой ATX 3.1 Сертифицировано 80 Plus Gold для соответствия высокому уровню энергоэффективности при 90% типичных нагрузок. Каждое устройство также имеет рейтинг Gold от Cybenetics. Благодаря использованию высококачественного основного электролитического конденсатора, активного PFC, мостовой схемы SRC LLC и топологии DC-DC, PN650D может поддерживать время удержания до ? 16 мс при высокой нагрузке 80%. Оснащенный высококачественным кабелем 16AWG с медной жилой и оплеткой 12 В-2x6, устойчивым к воздействию температур 105C, PN650D обеспечивает мощность до 450 Вт для современных графических процессоров. PN650D оснащен динамическим 120-миллиметровым вентилятором с гидроподшипником, который регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей охлаждения блока питания. Благодаря высокому качеству используемых деталей PN650D будет работать на высоте до 5000 метров над уровнем моря. PN650D в стандартной комплектации оснащен множеством комплексных мер защиты, включая OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, NLO и SIP. PN650D спроектирован и изготовлен на таком высоком уровне, что DeepCool предлагает длительную 10-летнюю ограниченную гарантию безотказной работы.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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