Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN650D (R-PN650D-FC0B-WGEU-V2)
Настоящий и прямой ATX 3.1 Сертифицировано 80 Plus Gold для соответствия высокому уровню энергоэффективности при 90% типичных нагрузок. Каждое устройство также имеет рейтинг Gold от Cybenetics. Благодаря использованию высококачественного основного электролитического конденсатора, активного PFC, мостовой схемы SRC LLC и топологии DC-DC, PN650D может поддерживать время удержания до ? 16 мс при высокой нагрузке 80%. Оснащенный высококачественным кабелем 16AWG с медной жилой и оплеткой 12 В-2x6, устойчивым к воздействию температур 105C, PN650D обеспечивает мощность до 450 Вт для современных графических процессоров. PN650D оснащен динамическим 120-миллиметровым вентилятором с гидроподшипником, который регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей охлаждения блока питания. Благодаря высокому качеству используемых деталей PN650D будет работать на высоте до 5000 метров над уровнем моря. PN650D в стандартной комплектации оснащен множеством комплексных мер защиты, включая OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, NLO и SIP. PN650D спроектирован и изготовлен на таком высоком уровне, что DeepCool предлагает длительную 10-летнюю ограниченную гарантию безотказной работы.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 650W
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