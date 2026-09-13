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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1)

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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 1
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 2
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 3
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 4
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 5
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 6
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 1
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 2
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 3
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 4
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 5
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 6
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722899
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
13.97

Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1)

Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1)



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 650W

Отзывы о товаре Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1)


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ650G (R-PQ650G-FD0B-WGEU-V1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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