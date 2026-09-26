Мобильный телефон NOKIA 105 TA-1569 SS EAC CHARCOAL
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
1
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x120
Емкость аккумулятора
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622297
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
1
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x120
Встроенная память (мб)
49.15
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
49.4 x 115.07 x 14.45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х3
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон NOKIA 105 TA-1569 SS EAC CHARCOAL
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
1
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x120
Встроенная память (мб)
49.15
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
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Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
49.4 x 115.07 x 14.45 мм
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
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