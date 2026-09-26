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Телефон IP Yealink SIP-T58W with camera черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон IP Yealink SIP-T58W with camera черный

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Телефон IP Yealink SIP-T58W with camera черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622131
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
2

Описание товара Телефон IP Yealink SIP-T58W with camera черный

Yealink SIP-T58W Pro with camera - это простой в использовании смартфон для бизнеса, который обеспечивает расширенные возможности аудио- и видеосвязи высокой четкости для профессионалов бизнеса. Этот смарт-телефон для бизнеса обеспечивает визуальное общение, повышающее продуктивность, с легкостью обычного телефона. Pro означает, что этот телефон поддерживает Bluetooth-трубку Yealink BTH58, с которым пользователи могут свободно перемещаться во время разговора - больше не будет пропущенных вызовов, когда они покидают свое рабочее место. Благодаря радиусу действия до 10 метров ( 30 футов ) телефон Yealink Bluetooth предлагает пользователям больше офисных возможностей. Основанный на операционной системе Android 9.0, SIP-T58W Pro with camera использует новый пользовательский интерфейс, который стал более лаконичным и деловым, что значительно повысило эффективность работы пользователя. Кроме того, SIP-T58W Pro интегрируется с системами IP-видеодомофона от основных поставщиков на рынке, обеспечивая клиентам реальную экономичность.

Отзывы о товаре Телефон IP Yealink SIP-T58W with camera черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink SIP-T58W Pro with camera - это простой в использовании смартфон для бизнеса, который обеспечивает расширенные возможности аудио- и видеосвязи высокой четкости для профессионалов бизнеса. Этот смарт-телефон для бизнеса обеспечивает визуальное общение, повышающее продуктивность, с легкостью обычного телефона. Pro означает, что этот телефон поддерживает Bluetooth-трубку Yealink BTH58, с которым пользователи могут свободно перемещаться во время разговора - больше не будет пропущенных вызовов, когда они покидают свое рабочее место. Благодаря радиусу действия до 10 метров ( 30 футов ) телефон Yealink Bluetooth предлагает пользователям больше офисных возможностей. Основанный на операционной системе Android 9.0, SIP-T58W Pro with camera использует новый пользовательский интерфейс, который стал более лаконичным и деловым, что значительно повысило эффективность работы пользователя. Кроме того, SIP-T58W Pro интегрируется с системами IP-видеодомофона от основных поставщиков на рынке, обеспечивая клиентам реальную экономичность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон IP Yealink SIP-T58W with camera черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 54010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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