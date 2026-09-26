Телефон IP Yealink SIP-T58W with camera черный
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Характеристики
Описание товара Телефон IP Yealink SIP-T58W with camera черный
Yealink SIP-T58W Pro with camera - это простой в использовании смартфон для бизнеса, который обеспечивает расширенные возможности аудио- и видеосвязи высокой четкости для профессионалов бизнеса. Этот смарт-телефон для бизнеса обеспечивает визуальное общение, повышающее продуктивность, с легкостью обычного телефона. Pro означает, что этот телефон поддерживает Bluetooth-трубку Yealink BTH58, с которым пользователи могут свободно перемещаться во время разговора - больше не будет пропущенных вызовов, когда они покидают свое рабочее место. Благодаря радиусу действия до 10 метров ( 30 футов ) телефон Yealink Bluetooth предлагает пользователям больше офисных возможностей. Основанный на операционной системе Android 9.0, SIP-T58W Pro with camera использует новый пользовательский интерфейс, который стал более лаконичным и деловым, что значительно повысило эффективность работы пользователя. Кроме того, SIP-T58W Pro интегрируется с системами IP-видеодомофона от основных поставщиков на рынке, обеспечивая клиентам реальную экономичность.
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